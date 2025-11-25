Golia participó en la inauguración de un centro de diagnóstico por imágenes en Chacabuco

Esta noche.
El intendente Rubén Darío Golía participó este martes participó en la inauguración de un centro de diagnóstico por imágenes.
Volver a Chacabuquero.
Estuvo acompañado por su hermano Juan Manuel, quien forma parte del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.
Es centro de radiología es un emprendimiento de la familia Lalla.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sólo dos puntos de Chacabuco muestran niveles peligrosos de esta sustancia
- Altercado en una plaza de Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para un joven internado en Chacabuco
- Una vecina dio a conocer un robo en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco
- 25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"
- Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino
- Resultado del operativo de Tránsito del día
Todavía se habla de esto:
- En alerta en la región por una fuga de presos
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Inauguran la nueva sede de la Oficina de Licencias de Conducir
- Reinauguraron el kartódromo de Chacabuco
- Vende una rifa para financiar un emprendimiento en Chacabuco
- Dos personas demoradas por la Policía en el centro de Chacabuco
- Video: Se llevó el pan que usa un negocio de Chacabuco
- Una picada con más cilindrada en Chacabuco
- Resumen del operativo de Tránsito del domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario