Vende una rifa para financiar un emprendimiento en Chacabuco

Una vecina decidió vender una rifa para tratar recaudar fondos que le permitan solventar un microemprendimiento.
Se llama Daniela Fernández y durante mucho tiempo se ganó la vida haciendo reparto de comida. Pero esto terminó el día que le robaron la moto, afuera de una pizzería.
Ahora Daniela busca recursos para comprar insumos para elaborar roscas, budines y pan dulce para las fiestas de fin de año y luego seguir con otros productos alimenticios.
Cada número cuesta 2.500 pesos. Los premios son una canasta navideña, un set de mate y un termo tipo sifón.
