domingo, 23 de noviembre de 2025

Comienza una semana agradable que puede terminar con lluvia en Chacabuco

 


Tiempo.

Está comenzando una semana de días agradables pero que puede terminar con tornentas.



Volver a Chacabuquero.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional rn Chacabuco y la zona las temperaturas máximas rondarán entre los 25 y 30 grados centígrados.

En general los cielos estarán nublados pero para el viernes ya se pronostican chaparrones y tormentas aisladas.

Habrá que esperar para saber si se emite otra alerta meteorológica para la zona.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Incidentes durante la madrugada

- Falleció uno de los accidentados en Chacabuco

- Grave accidente temprano en Chacabuco

- Resultado del operativo de tránsito del día en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Lanzaron la competencia de Karting en el Circuito de Chacabuco

- Una vecina de Chacabuco es noticia nacional porque busca a su familia biológica

- Necrológicas I

- Demoras en la ruta 7 en Chacabuco por un camión 

- Informe oficial sobre el operativo contra las motos

- Lo golpearon y le robaron en el centro

- Redada contra motos en la noche de Chacabuco 

- Golía participó en la inauguración de dos locales comerciales en Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)