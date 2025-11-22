Lanzaron la competencia de Karting en el Circuito de Chacabuco

Se corre.
El Intendente Municipal, Darío Golía, acompañado por el Director de Deportes, Jorge Antonio Giménez, recibió en la escalinata del Palacio Municipal a los kartistas que están compitiendo en el Circuito Los Sauces.
Encabezada por el jefe comunal y el presidente del Auto Moto Club Chacabuco, Jorge Provenzano, se realizó la presentación oficial junto al presidente de la categoría PKN, Diego Bonetto, pilotos e integrantes de la Comisión Directiva del club anfitrión.
Provenzano destacó la vuelta a la actividad, que por varios años estuvo ausente en Chacabuco, y agradeció el acompañamiento brindado desde el Municipio a través del Intendente.
Por su parte, Bonetto subrayó la importancia de estar en Chacabuco y sentirse parte de la comunidad. Desde hace un mes reside en nuestra ciudad y adelantó que para el próximo año proyecta traer más fechas del calendario al circuito local.
El intendente Golía cerró el encuentro con un mensaje claro hacia los organizadores:
“Vamos a estar acompañando en todo lo que se pueda desde el Municipio y esperamos más fechas para disputarse en Chacabuco. Este movimiento no solo convoca a mucha gente, también genera actividad económica en restaurantes, alojamientos y nos permite volver a posicionar a nuestra ciudad como ‘Cuna del Karting’”.
El Auto Moto Club Chacabuco invitó a toda la comunidad a disfrutar un fin de semana a pura adrenalina con la 9ª fecha del Campeonato 2025 de PKN, gran competencia pre-coronación, este 23 y 24 de noviembre en el Circuito Los Sauces.
Habrá 12 categorías en pista.
Domingo: Clasificación y series.
Lunes: Series, finales e inauguración oficial de la carrera.
Además, la jornada contará con servicio de cantina.
