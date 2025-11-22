sábado, 22 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Santiago

 

  - Luis Santiago Mangini. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Rawson.




