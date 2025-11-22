Una vecina de Chacabuco es noticia nacional porque busca a su familia biológica

Identidad.
Una vecina de Chacabuco fue objeto de un reportaje en un medio de alcance nacional dado que luego de 46 años comenzó a buscar a su familia biológica.
Volver a Chacabuquero.
Esto fue gracias a que asistió a una charla sobre Identidad que dictaron nietos de desaparecidos durante la última dictadura militar, en el Teatro Italiano a principios de noviembre. Ya tenia dudas hace 15 años, cuando nacieron sus hijas
La historia fue relatada en el programa Maldita Suerte de "El Destape TV", en el segmento "Florece Identidad".
La mujer se llama Eva.
"Yo nací en Mendoza, y finalmente me animé a preguntarle a mi prima -contó la vecina-. Ella me confirmó mis dudas, me dijo que yo no era hija biológica de mis padres".
Esto derivó en una charla sincera con su madre "adoptiva" dado que su padre"adoptivo" falleció en el 2007.
"Ella (la madre "adoptiva") tiene muchos problemas de salud, pero hace dos días pudimos hablar y me confirmó que no soy su hija biológica -comentó la mujer-. Le dije que mi papá y ella siempre iban a ser mis papás. Me relató un montón de cosas, lo que más me llama la atención y es el dato más fuerte para mi es que a mi me entregó un médico".
Ahora Eva tiene turno para que le extraigan muestras de sangre para cotejar con familiares de desparecidos, y también comenzó a buscar lazos en Mendoza a través de distintas organizaciones y medios de comunicación.
