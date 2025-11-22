Redada contra motos en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Una docena de motos fue secuestrada esta madrugada en un procedimiento en el que participó la Policía, personal de Tránsito y Seguridad.
Volver a Chacabuquero.
Los rodados fueron trasladados a la Comisaría para investigar los números de serie.
También hubo personas trasladadas a la sede policíal.
