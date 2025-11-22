sábado, 22 de noviembre de 2025

Redada contra motos en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

Una docena de motos fue secuestrada esta madrugada en un procedimiento en el que participó la Policía, personal de Tránsito y Seguridad.



Volver a Chacabuquero.

Los rodados fueron trasladados a la Comisaría para investigar los números de serie.

También hubo personas trasladadas a la sede policíal.


