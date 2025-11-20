jueves, 20 de noviembre de 2025

Resultado de un operativo de tránsito en el centro de Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer detalles sobre el resultado de los controles implementados este jueves.



En el operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal sobre calle Sarmiento y Pringles donde se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio


