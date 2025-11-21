viernes, 21 de noviembre de 2025

Tránsito: infracciones por acoplados, y motos retenidas



Detalles.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer las actividades realizadas este vienes.



Volver a Chacabuquero.

Por la mañana, hubo un operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal sobre calle Maipú y San Juan donde se labraron dos actas de infracción por circular usando el teléfono( Celular) y se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y una por falta de casco

En recorrido de móviles de tránsito se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida

En un segundo operativo de prevención en sobre  Av Arenales y Belgrano y 12 de Febrero y Avellaneda se retuvieron tres motocicletas y ocho licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco

Además, se secuestró un equino dentro de la cancha de fútbol ( Rivadavia) sobre calle Rivadavia y Sosa realizando destrozos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco: Relato de un vertedero - un dañino en el acceso

- Más datos sobre el vecino fallecido en Chacabuco

- Escrutinio definitivo de Chacabuco: unos sumaron votos, otros perdieron y uno quedó igual

- En alerta por un robo en cercanias de Chacabuco

- Resultado de un operativo de tránsito en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Registro de lluvias de Chacabuco

- Choque en la tarde de Chacabuco

- Recuperó lo que le robaron en Chacabuco

- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

- Choque a metros de una plaza de Chacabuco

- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir

- Hallazgo sin vida en Chacabuco

- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana

- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)