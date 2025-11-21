Tránsito: infracciones por acoplados, y motos retenidas

Detalles.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer las actividades realizadas este vienes.
Por la mañana, hubo un operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal sobre calle Maipú y San Juan donde se labraron dos actas de infracción por circular usando el teléfono( Celular) y se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y una por falta de casco
En recorrido de móviles de tránsito se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida
En un segundo operativo de prevención en sobre Av Arenales y Belgrano y 12 de Febrero y Avellaneda se retuvieron tres motocicletas y ocho licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco
Además, se secuestró un equino dentro de la cancha de fútbol ( Rivadavia) sobre calle Rivadavia y Sosa realizando destrozos.
