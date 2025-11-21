Escrutinio definitivo de Chacabuco: unos sumaron votos, otros perdieron y uno quedó igual

Datos.
Los datos del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales 2025 de Chacabuco y Argentina ya están disponibles.
Los numeros definitivos permiten una comparación con los obtenidos el día de la elección de manera provisional.
La Libertad Avanza obtuvo 12.865 votos. El número es el mismo que había sido contabilizado el día de la elección.
Fuerza Patria consiguió 12.412 votos. Son menos que los 12.493 contabilizados de manera provisional.
Provincias Unidas contabilizó 981 votos. El día de la elección habían sido 995.
El Frente de Izquierda logró 794 votos. En el día de la elección se habían contado 800.
Según el escrutinio definitivo en octubre de 2025 hubo un total de 30.621 votos.
La Libertad Avanza ganó en la ciudad de Chacabuco, Rawson y OHiggins. Fuerza Patria ganó en Castilla.
Comparación con las elecciones bonaerenses:
En septiembre la Libertad Avanza había obtenido 6.265 votos; Fuerza Patria, 14.409; y el Frente de Izquierda, 478.
Como se puede observar, La Libertad Avanza duplicó en octubre los votos obtenidos en septiembre, y Fuerza Patria perdió alrededor de 2.000 votos.
El total de votos fue de 29.772.
