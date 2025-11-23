domingo, 23 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descansen: Juan, Marcelina y Gregorio

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Juan Ángel Susperreguy. "Pancho". Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Larrea 207


  - Marcelina Martínez López viuda de Coca. Falleció a los 63 años. 


  - Gregorio Settier. Falleció a los 21 años. Casa de duelo: Bravo 78.




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Cuatriciclo retenido en el centro de Chacabuco

- Comienza una semana agradable que puede terminar con lluvia en Chacabuco

- Incidentes durante la madrugada

- Falleció uno de los accidentados en Chacabuco

- Grave accidente temprano en Chacabuco

- Resultado del operativo de tránsito del día en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Lanzaron la competencia de Karting en el Circuito de Chacabuco

- Una vecina de Chacabuco es noticia nacional porque busca a su familia biológica

- Necrológicas I

- Demoras en la ruta 7 en Chacabuco por un camión 

- Informe oficial sobre el operativo contra las motos

- Lo golpearon y le robaron en el centro

- Redada contra motos en la noche de Chacabuco 

- Golía participó en la inauguración de dos locales comerciales en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)