Que en paz descansen: Juan, Marcelina y Gregorio
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Juan Ángel Susperreguy. "Pancho". Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Larrea 207
- Marcelina Martínez López viuda de Coca. Falleció a los 63 años.
- Gregorio Settier. Falleció a los 21 años. Casa de duelo: Bravo 78.
Necrológicas recientes: QEPD
