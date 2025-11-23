Resumen del operativo de Tránsito del domingo

Detalles.
Este el resumen de la actividad realizada por el Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Se.llevó a cabo un operativo en Perón y Alem y Miguel Gil y La Rioja dónde se retuvieron 11 licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco y seguro obligatorio, una de las mismas por circular a contramano.
