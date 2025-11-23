domingo, 23 de noviembre de 2025

Resumen del operativo de Tránsito del domingo

 


Detalles.

Este el resumen de la actividad realizada por el Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco este domingo.



Volver a Chacabuquero.

Se.llevó a cabo un operativo en Perón y Alem y Miguel Gil y La Rioja dónde se retuvieron 11 licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco y seguro obligatorio, una de las mismas por circular a contramano.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Cuatriciclo retenido en el centro de Chacabuco

- Comienza una semana agradable que puede terminar con lluvia en Chacabuco

- Incidentes durante la madrugada

- Más datos sobre el accidente fatal  en Chacabuco

- Grave accidente temprano en Chacabuco

- Resultado del operativo de tránsito del día en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Lanzaron la competencia de Karting en el Circuito de Chacabuco

- Una vecina de Chacabuco es noticia nacional porque busca a su familia biológica

- Necrológicas I

- Demoras en la ruta 7 en Chacabuco por un camión 

- Informe oficial sobre el operativo contra las motos

- Lo golpearon y le robaron en el centro

- Redada contra motos en la noche de Chacabuco 

- Golía participó en la inauguración de dos locales comerciales en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)