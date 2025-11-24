Video: Se llevó el pan que usa un negocio de Chacabuco

Quedó registrado a plena luz del día.
Una cámara de seguridad registró como una persona de sexo masculino se llevó dos bolsas de pan que iba a usarse durante el día en un negocio gastronómico de Chacabuco.
Guido Di Nápoli
Ocurrió en la mañana del domingo en la zona de la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.
El pan había sido dejado colgando de un carrito de comidas por el proveedor. Cerca de las 10.00 de la mañana del domingo un motociclista paró y lo tomó.
"No es el valor de lo robado sino la acción", comentó la vecina que compartió el video con Chacabuquero.
