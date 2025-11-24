Reinauguraron el kartódromo de Chacabuco

Oficial.
El Intendente Municipal, Darío Golía, junto al presidente del Automoto Club Chacabuco, Jorge Provenzano, y el presidente de la categoría PKN, Diego Bonetto, participaron de la reinauguración de la pista de tierra del circuito “Los Sauces”. El evento contó con un gran marco de público y la presencia de 120 pilotos distribuidos en 12 categorías, que compitieron desde el día sábado y cerraron con las finales este lunes feriado nacional.
También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez; la subsecretaria de Ceremonial, Lorena Nicola; el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez; y la directora de Turismo.
El jefe comunal dio la bienvenida al público, pilotos y mecánicos que llegaron desde distintos lugares, y felicitó especialmente a los pilotos locales que representan a Chacabuco, “Cuna del Karting”, en lo más alto.
Por su parte, Provenzano destacó la vuelta a la actividad, que durante varios años estuvo ausente en Chacabuco, y entregó un presente al Intendente en agradecimiento por el acompañamiento y el apoyo a esta nueva etapa del Automoto Club.
