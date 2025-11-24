lunes, 24 de noviembre de 2025

Reinauguraron el kartódromo de Chacabuco

Oficial.

El Intendente Municipal, Darío Golía, junto al presidente del Automoto Club Chacabuco, Jorge Provenzano, y el presidente de la categoría PKN, Diego Bonetto, participaron de la reinauguración de la pista de tierra del circuito “Los Sauces”. El evento contó con un gran marco de público y la presencia de 120 pilotos distribuidos en 12 categorías, que compitieron desde el día sábado y cerraron con las finales este lunes feriado nacional.



Volver a Chacabuquero.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez; la subsecretaria de Ceremonial, Lorena Nicola; el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez; y la directora de Turismo.

El jefe comunal dio la bienvenida al público, pilotos y mecánicos que llegaron desde distintos lugares, y felicitó especialmente a los pilotos locales que representan a Chacabuco, “Cuna del Karting”, en lo más alto.

Por su parte, Provenzano destacó la vuelta a la actividad, que durante varios años estuvo ausente en Chacabuco, y entregó un presente al Intendente en agradecimiento por el acompañamiento y el apoyo a esta nueva etapa del Automoto Club.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vende una rifa para financiar un emprendimiento en Chacabuco

- Dos personas demoradas por la Policía en el centro de Chacabuco

- Video: Se llevó el pan que usa un negocio de Chacabuco

- Una picada con más cilindrada en Chacabuco

- Resumen del operativo de Tránsito del domingo

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas I

- Cuatriciclo retenido en el centro de Chacabuco

- Comienza una semana agradable que puede terminar con lluvia en Chacabuco

- Incidentes durante la madrugada

- Más datos sobre el accidente fatal  en Chacabuco

- Grave accidente temprano en Chacabuco

- Resultado del operativo de tránsito del día en Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)