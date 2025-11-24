Inauguran la nueva sede de la Oficina de Licencias de Conducir

Chacabuco.
Este martes 25 de noviembre inaugura las nuevas oficinas Licencia de Conducir, ubicadas en calle Reconquista 77.
Volver a Chacabuquero.
El acto oficial será a las 10.30. Lo encabezará el intendente Rubén Darío Golía.
En este espacio se realizarán los trámites de antecedentes penales, licencias de conducir, examen teórico para primera licencia y mayores de 70 años.
"Este es un paso para mejorar los servicios a nuestros vecinos, el horario de atención es el habitual de 07:00 a 13:00", manifestó la Directora del área, Cintia Espejo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Reinauguraron el kartódromo de Chacabuco
- Vende una rifa para financiar un emprendimiento en Chacabuco
- Dos personas demoradas por la Policía en el centro de Chacabuco
- Video: Se llevó el pan que usa un negocio de Chacabuco
- Una picada con más cilindrada en Chacabuco
- Resumen del operativo de Tránsito del domingo
Todavía se habla de esto:
- Cuatriciclo retenido en el centro de Chacabuco
- Comienza una semana agradable que puede terminar con lluvia en Chacabuco
- Incidentes durante la madrugada
- Más datos sobre el accidente fatal en Chacabuco
- Grave accidente temprano en Chacabuco
- Resultado del operativo de tránsito del día en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario