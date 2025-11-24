lunes, 24 de noviembre de 2025

Inauguran la nueva sede de la Oficina de Licencias de Conducir

 


Chacabuco.

Este martes 25 de noviembre inaugura las nuevas oficinas Licencia de Conducir, ubicadas en calle Reconquista 77.



El acto oficial será a las 10.30. Lo encabezará el intendente Rubén Darío Golía.

En este espacio se realizarán los trámites de antecedentes penales, licencias de conducir, examen teórico para primera licencia y mayores de 70 años.

"Este es un paso para mejorar los servicios a nuestros vecinos, el horario de atención es el habitual de 07:00 a 13:00", manifestó la Directora del área, Cintia Espejo.


