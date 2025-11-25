martes, 25 de noviembre de 2025

Se necesitan dadores de sangre para un joven internado en Chacabuco

 

Internada

Pedido.

Se necesitan dadores de sangre para un joven que está internado en el Hospital de Chacabuco..



Volver a Chacabuquero.

Se trata de Agustín Lobos.

Pueden ser de cualquier grupo o factor.

Deben dirigirse al área de hemoterapia del Hospital municipal lunes, miércoles y viernes de 7.30 a 9.30.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

