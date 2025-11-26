Que en paz descansen: Hugo
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Alberto Hugo Furattini "Pelín". Falleció el 25/11/2025 a los 78 años. Casa de duelo: Belgrano 471. Sepelio a las 11.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golia participó en la inauguración de un centro de diagnóstico por imágenes en Chacabuco
- Sólo dos puntos de Chacabuco muestran niveles peligrosos de esta sustancia
- Altercado en una plaza de Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para un joven internado en Chacabuco
- Una vecina dio a conocer un robo en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco
- 25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"
- Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino
- Resultado del operativo de Tránsito del día
No hay comentarios:
Publicar un comentario