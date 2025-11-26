Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II

Comunicado.
Esta tarde, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal, se realizará el sorteo de 96 terrenos correspondientes al programa Chacabuco para Todos II, ubicados en las quintas 305, 324 y 567. Los postulantes ya fueron seleccionados y notificados en tiempo y forma por el área de Casa de Tierras.
A las 17:45 horas, los inscriptos deberán presentarse para ratificar su asistencia previa al sorteo.
Esta modalidad implementada por el Intendente Municipal, Darío Golía, garantiza la transparencia del proceso, permitiendo que cada beneficiario esté presente y actúe como veedor del procedimiento, acompañando cada bolilla que se extrae del bolillero.
Se trata de un acto significativo para quienes resulten adjudicatarios, ya que representa el inicio del camino hacia la vivienda propia. Obtener un terreno —ese primer y fundamental paso— es la base para comenzar a construir el hogar que cada familia sueña.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
