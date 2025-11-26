"En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"

Nota pedida.
Los vecinos de Liniers al 900 estamos cansado de pedir mejoras en la calle.
Cuando llueve estamos días sin poder ingresar a nuestros hogares con los vehículos teniendo que dejarlos en la cuadra anterior.
Volver a Chacabuquero.
Hay gente mayor y discapacitada que durante días no puede salir de sus hogares.
Para colmo de males los días que está seco como ahora rompés los autos con los huellones que quedan. Son pozos en los que dejás medio auto adentro.
Nos hicieron comprar los caños porque iban a hacer las cunetas y nunca vinieron.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Nos cansamos de reclamar al jefe de Corralón Municipal y nos dice que no se puede hacer nada.
Firman:
Vecinos de la calle Liniers
|Créditos para jubilados en Fértil
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golia participó en la inauguración de un centro de diagnóstico por imágenes en Chacabuco
- Sólo dos puntos de Chacabuco muestran niveles peligrosos de esta sustancia
- Altercado en una plaza de Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para un joven internado en Chacabuco
- Una vecina dio a conocer un robo en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco
- 25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"
- Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino
- Resultado del operativo de Tránsito del día
No hay comentarios:
Publicar un comentario