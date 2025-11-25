25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"

Nota pedida.
🗓️ Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
📢 En un nuevo 25 de noviembre, fecha en la que internacionalmente nos unimos en un grito contra las violencias hacia las mujeres, aquí estamos y seguimos reclamando: paren de matarnos.
Habíamos logrado avances en la escucha de nuestros reclamos e incluso en la conquista de derechos, hoy estamos #Solas y seguimos denunciando que una mujer es asesinada cada 29 horas, que las cifras de femicidios aumentan exponencialmente, y que esperamos respuestas efectivas de parte del Estado que hoy está ausente.
👉 Cada #25N hacemos un balance de lo que ocurre en el territorio en el cual trabajamos y lamentablemente se han profundizado las violencias en sus diversas formas, extendiéndose a los niños, niñas y adolescentes. Observamos:
➡️ * Inacción e insensibilidad de las áreas de géneros y niñez
➡️ * Desarticulación con salud mental.
➡️ * La responsabilidad y trabajo de sus áreas, tiene una demora mínima de cinco días hábiles, la cual radica en un mensaje de texto o llamada (lugar de atención y horario).
➡️ * No hay prevención, promoción y mucho menos trabajo articulado.
➡️ * La decisión política de sostener personas con antecedentes de violencia y otros delitos en diversas áreas en lo local, es sostenida y acompañada en silencio por quienes deberían denunciarlo, para protegernos.
✅Si hacemos un balance respecto al 2024, seguimos retrocediendo. Hay ausencia de decisión política de abordar éstas problemáticas.
✅ No existe presupuesto específico en materia de género.
✅ No existe información respecto a la existencia y funcionamiento del hogar de protección integral para las víctimas de violencia.
✅ Tenemos funcionarios, funcionarias y personas que ocupan cargos en el Estado que hoy deberían representarnos y levantar la voz, pero prefieren callarse.
✅ La Mesa local de violencias se transformó en un espacio de difusión y propaganda entre quienes participan.
😞📢Lamentamos no dar un mensaje positivo, pero es la realidad, seguimos dependiendo de personas en lugares específicos que trabajan con compromiso y empatía, con perspectiva de género.
La triste realidad es que una víctima (adulta, niño, niña y adolescente) tiene que "tener contactos" para que se garanticen sus derechos.
✊ El estado es responsable y cómplice por acción y omisión.
✅ Ojalá el 25 de Noviembre del 2026 podamos revertir esta situación. #NoEstasSola #EspaldaConEspalda #ManitosEnElBolsillo #NiUnPasoAtras
ONG Las Manitos en el Bolsillo
