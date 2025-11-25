martes, 25 de noviembre de 2025

25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"

 


Nota pedida.

🗓️ Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

📢 En un nuevo 25 de noviembre, fecha en la que internacionalmente nos unimos en un grito contra las violencias hacia las mujeres, aquí estamos y seguimos reclamando: paren de matarnos. 



Habíamos logrado avances en la escucha de nuestros reclamos e incluso en la conquista de derechos, hoy estamos #Solas y seguimos denunciando que una mujer es asesinada cada 29 horas, que las cifras de femicidios aumentan exponencialmente, y que esperamos respuestas efectivas de parte del Estado que hoy está ausente.

 👉 Cada #25N hacemos un balance de lo que ocurre en el territorio en el cual trabajamos y lamentablemente se han profundizado las violencias en sus diversas formas, extendiéndose a los niños, niñas y adolescentes. Observamos:

➡️ * Inacción e insensibilidad de las áreas de géneros y niñez 

➡️ * Desarticulación con salud mental.

➡️ * La responsabilidad y trabajo de sus áreas, tiene una demora mínima de cinco días hábiles, la cual radica en un mensaje de texto o llamada (lugar de atención y horario). 

➡️ * No hay prevención, promoción y mucho menos trabajo articulado. 

➡️ * La decisión política de sostener personas con antecedentes de violencia y otros delitos en diversas áreas en lo local, es sostenida y acompañada en silencio por quienes deberían denunciarlo, para protegernos.

✅Si hacemos un balance respecto al 2024, seguimos retrocediendo. Hay ausencia de decisión política de abordar éstas problemáticas. 

✅ No existe presupuesto específico en materia de género.

✅ No existe información respecto a la existencia y funcionamiento del hogar de protección integral para las víctimas de violencia.

✅ Tenemos funcionarios, funcionarias y personas que ocupan cargos en el Estado que hoy deberían representarnos y levantar la voz, pero prefieren callarse. 

✅ La Mesa local de violencias se transformó en un espacio de difusión y propaganda entre quienes participan. 

😞📢Lamentamos no dar un mensaje positivo, pero es la realidad, seguimos dependiendo de personas en lugares específicos que trabajan con compromiso y empatía, con perspectiva de género. 

La triste realidad es que una víctima (adulta, niño, niña y adolescente) tiene que "tener contactos" para que se garanticen sus derechos. 

✊ El estado es responsable y cómplice por acción y omisión.

✅ Ojalá el 25 de Noviembre del 2026 podamos revertir esta situación. #NoEstasSola #EspaldaConEspalda #ManitosEnElBolsillo #NiUnPasoAtras    

Firma:

ONG Las Manitos en el Bolsillo


