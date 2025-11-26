Video: Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II

Expectativa.
Gran expectativa ha despertado el sorteo Público de los terrenos del programa chacabuco para todos II.
Alrededor de 1200 personas fueron citadas en el polideportivo municipal para este acto que se llevará a cabo desde las 19:00.
La cola para entrar al Polideportivo alcanzó las 2 cuadras y media de largo.
La directora de la casa de tierras Romina Barbetta, le comentó a Chacabuquero que son 95 los terrenos que se sortearán.
Luego de conocidos los ganadores se continuará con los trámites para que puedan acceder a la titularidad de los lotes.
El precio se pagará en 60 cuotas mensuales con sistema de interés francés.
En los centros de gestión de la municipalidad se inscribieron más de 2000 personas de las cuales se eliminó aproximadamente la mitad luego de pasar por distintos filtros.
