Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El servicio meteorológico nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas para Chacabuco la zona para este fin de semana.
Volver a Chacabuquero.
Es para el sábado a la mañana.
Los partidos alcanzados por este anuncio son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
Más allá de la alerta se pronosticó probabilidad de lluvias para el viernes, sábado y domingo.
