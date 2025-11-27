jueves, 27 de noviembre de 2025

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El servicio meteorológico nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas para Chacabuco la zona para este fin de semana. 



Es para el sábado a la mañana.

Los partidos alcanzados por este anuncio son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Más allá de la alerta se pronosticó probabilidad de lluvias para el viernes, sábado y domingo.


