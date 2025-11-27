Retuvieron muchas licencias de conducir y motos en Chacabuco

Detalles
El Área de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado del operativo diario.
Volver a Chacabuquero.
En Rivadavia y Sarmiento se retuvieron ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, y 28 licencias de conducir por circular sin casco y falta de seguro obligatorio. Tres de estas últimas fue por circular a contramano.
En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Queja por inscripciones en una plazoleta de Chacabuco
- Accidente con una bicicleta eléctrica en Chacabuco
- Secuestraron una moto conducida por un menor
- Golía, entre madres y huertas de Chacabuco
- Susto en una escuela de Chacabuco
Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco
- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores del sorteo de Chacabuco para Todos II
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Miguel Gil de Chacabuco
- Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II
- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras
- Niña accidentada en Chacabuco
- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario