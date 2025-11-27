jueves, 27 de noviembre de 2025

Retuvieron muchas licencias de conducir y motos en Chacabuco

Detalles 

El Área de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado del operativo diario.



En  Rivadavia y Sarmiento  se retuvieron ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco,  y 28 licencias de conducir por circular sin casco y falta de seguro obligatorio. Tres de estas últimas fue por circular a contramano.

En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida.



