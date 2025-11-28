Chacabuco y la zona suman otra alerta meteorológica este fin de semana

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de color amarillo para la madrugada y la mañana del domingo.
Se mantiene la alerta para la mañana del sábado.
Los anuncios alcanzan a los siguientes distritos: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron muchas licencias de conducir y motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Queja por inscripciones en una plazoleta de Chacabuco
- Accidente con una bicicleta eléctrica en Chacabuco
- Secuestraron una moto conducida por un menor
- Golía, entre madres y huertas de Chacabuco
- Susto en una escuela de Chacabuco
Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco
- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario