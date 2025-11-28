viernes, 28 de noviembre de 2025

Chacabuco y la zona suman otra alerta meteorológica este fin de semana

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Es de color amarillo para la madrugada y la mañana del domingo.

Se mantiene la alerta para la mañana del sábado.

Los anuncios alcanzan a los siguientes distritos: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.


