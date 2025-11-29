sábado, 29 de noviembre de 2025

Secuestraron motos por maniobras peligrosas y algo más en Chacabuco

 


Madrugada.

El Área de Tránsito de la Municipalidad realizó esta madrugada un operativo de prevención en conjunto con policía comunal en Ruta 7 y Acceso Hipolito Yrigoyen.



Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y realizar maniobras intempestivas, se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.



