Robo en una casa quinta de Chacabuco

Zona caliente.
En las últimas horas fue desvalijada una casa quinta de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los ladrones se llevaron distintas pertenencias aprovechando que en el lugar no se encontraban los dueños.
Por ejemplo, fue sustraída una heladera.
Fueron dañados varios candados.
Ocurrió en inmediaciones de Fages y Junín.
En la zona ya hubo otros robos semejantes en casas quintas y viviendas.
