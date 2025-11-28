viernes, 28 de noviembre de 2025

Hallazgo en un vertedero de Chacabuco

 


Policía.

En el día de hoy efectivos policiales de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas Junín a requerimiento de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Yona Mauricio, realizaron en Chacabuco control e inspeccion de talleres mecánicos en el marco de la Ley 13.081. 



En el marco de los continuos operativos que se vienen llevando a cabo en la ciudad de Chacabuco para prevenir la venta de autopartes de origen ilícito, se inspeccionaron varios talleres mecánicos, de los cuales algunos de ellos carecían de habilitación municipal y el libro de registro de la actividad, no hallándose habilitados para funcionar. 

Asimismo en recorridas exhaustivas en la zona suburbana, en calle San Juan entre las arterias Crol. Melian y Mateo Baron, se hallo el bastidor de un motocicleta con pedido de secuestro en relación a causa penal caratulada "Hurto" con intervención de la fiscalía descentralizada n° 11 Chacabuco, a cargo del Fiscal Pablo Vespasiano; continuando así con la labor intensiva que se viene llevando a cabo en esta ciudad con el fin de prevenir los delitos del tipo robo automotor.


