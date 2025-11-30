domingo, 30 de noviembre de 2025

Video de vecinos de Chacabuco: "Es tremendo lo que vivimos todos los fines de semana"

 


Nota pedida.

Quiero que entiendan lo que vivimos todos los fines de semana los vecinos de la Plaza de la Cruz.



Video:


La música la ponen tan fuerte que parece que tenés las motos y el parlante adentro de tu habitación, literal.

Hoy estuvieron hasta las ocho de la mañana haciendo ruido.

Los domingos es imposible descansar, y encima se suma el estruendo de los escapes de las motos.

Muchos vecinos llamamos una y otra vez y ni siquiera mandan un móvil policial.

Ya es insostenible. Ojalá se pueda visibilizar para que alguien haga algo.


Firma:

Lichu





