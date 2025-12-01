lunes, 1 de diciembre de 2025

Susto en la madrugada de Chacabuco

 

Una vecina vivió una situación traumática esta madrugada en un barrio de la ciudad de Chacabuco..



A raíz de ello llamó a la policía, asustada. 

Estaba durmiendo y se despertó cuando alguien intentó abrir una de las ventanas de su casa. 

Los efectivos policiales que concurrieron al lugar realizar una infección que determinó que el intruso ya se había retirado del lugar. 

Ocurrió en la calle avellaneda a la altura del barrio Ubaldo Martínez.

