Susto en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Una vecina vivió una situación traumática esta madrugada en un barrio de la ciudad de Chacabuco..
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
A raíz de ello llamó a la policía, asustada.
Estaba durmiendo y se despertó cuando alguien intentó abrir una de las ventanas de su casa.
Los efectivos policiales que concurrieron al lugar realizar una infección que determinó que el intruso ya se había retirado del lugar.
Ocurrió en la calle avellaneda a la altura del barrio Ubaldo Martínez.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los descuentos y reintegros de Cuenta DNI para diciembre
- Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades
- Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Le robaron la moto en Junín pero cree que el ladrón es de Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 bajo la lluvia en Chacabuco
- "Quedó tirado con el auto en Chacabuco"
- Rescate en la zona rural de Chacabuco
- Chocó con el frente de una casa de Chacabuco
- El Fútbol de Chacabuco fue afectado por la lluvia
- Agentes de Tránsito labraron infracciones en la noche de Chacabuco
- Video de vecinos de Chacabuco: "Es tremendo lo que vivimos todos los fines de semana
No hay comentarios:
Publicar un comentario