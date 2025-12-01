lunes, 1 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Jorge.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Aníbal Jorge Garola. Falleció  el 30/11/25 a los 80 años. Casa de duelo: Ituzaingó 384




