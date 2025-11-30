Accidente en la ruta 7 bajo la lluvia en Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer de este lluvioso domingo se registró un accidente de tránsito en la ruta 7.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 190 en el tramo que atraviesa el partido de Chacabuco.
Se trataría de un choque en el que participaron un auto y una camioneta.
No habría heridos de gravedad. Uno de los rodados quedó sobre la ruta.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Quedó tirado con el auto en Chacabuco"
- Rescate en la zona rural de Chacabuco
- Chocó con el frente de una casa de Chacabuco
- El Fútbol de Chacabuco fue afectado por la lluvia
- Agentes de Tránsito labraron infracciones en la noche de Chacabuco
- Video de vecinos de Chacabuco: "Es tremendo lo que vivimos todos los fines de semana
- Robo en una casa quinta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Auto quedó patinando en el barro en Chacabuco
- Chef de Chacabuco publicó un libro de recetas de alta cocina
- Moto ruidosa en una localidad de Chacabuco
- Vecina lesionada en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Secuestraron motos por maniobras peligrosas y algo más en Chacabuco
- Sancionaron a conductores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario