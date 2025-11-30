domingo, 30 de noviembre de 2025

Accidente en la ruta 7 bajo la lluvia en Chacabuco

 


Anochecer.

En el anochecer de este lluvioso domingo se registró un accidente de tránsito en la ruta 7.



Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 190 en el tramo que atraviesa el partido de Chacabuco.

Se trataría de un choque en el que participaron un auto y una camioneta.

No habría heridos de gravedad. Uno de los rodados quedó sobre la ruta.


