lunes, 1 de diciembre de 2025

Sirena de bomberos de Chacabuco

 Hugo Héctor Blanco participación de loa bomberos

Despedida.

La sirena de los Bomberos de las 12.10 fue motivada por el fallecimiento del reservista Hugo Héctor Blanco.



Volver a Chacabuquero.

Se llevó a cabo un cordón ante el cuartel de la calle Zapiola para acompañar al cortejo fúnebre.

Blanco tenía 77 años.


