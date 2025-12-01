lunes, 1 de diciembre de 2025

Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

 

Para tener en cuenta, Chacabuco y el país.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de diciembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre



Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de diciembre

• DNI terminados en 1: 11 de diciembre

• DNI terminados en 2: 12 de diciembre

• DNI terminados en 3: 15 de diciembre

• DNI terminados en 4: 16 de diciembre

• DNI terminados en 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6: 18 de diciembre

• DNI terminados en 7: 19 de diciembre

• DNI terminados en 8: 22 de diciembre

• DNI terminados en 9: 23 de diciembre



Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre


 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero



Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero


 


Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre




Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero



Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre


