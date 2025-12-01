Diciembre comenzó con más motos retenidas en Chacabuco

Operativos de Tránsito.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control desarrollado en el primer día de diciembre.
Volver a Chacabuquero.
En Av Vieytes y Primera junta y 14 de Julio y Balcarce se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y cinco licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio.
