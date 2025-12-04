Mix de Chacabuco: Golía con bailarines - Cambios en la Política - Piden ayuda para una niña

Breves.
Golía..El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió esta tarde en su despacho a las integrantes del Estudio Extreme Move, dirigido por la profesora Carolina Davio, para felicitarlas por su reciente logro y desearles nuevos éxitos en su trayectoria.
El grupo participó en un certamen de danzas realizado en la ciudad de San Bernardo, donde representaron a Chacabuco en las Grandes Finales de Danzas 2025, obteniendo el primer puesto y consagrándose campeonas.
Asunción. Este viernes asumen los nuevos Consejeros Escolares a las 9.00 en el salón de actos de la Escuela Manuel Belgrano, y los nuevos concejales a las 11.00 en el Centro Vasco.
Fuerza Patria tendrá todas las bancas en el Consejo y mayoría en el Concejo.
Ayuda. Piden ayuda económica para una niña llamada Mía. Tiene 7 años y fue diagnosticada con epilepsia refractaria. No tiene obra social. Hay que hacerle una resonancia con sedació,comprar su medicacion y solventar las consultas neurologicas.
Si alguien quiere colaborar les dejo mi telefono 2352605536
