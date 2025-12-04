Video: Quejas por un motociclista molesto en un barrio de Chacabuco

Nota pedida.
Quiero hacer un descargo y mostrar que el Área de Tránsito no está cumpliendo con su labor de prevención.
En horas de la mañana aproximadas las 09 am una moto marca Motomel S2 150cc de color rojo con escape antirreglamentario y hasta hace unos minutos está molestando a los vecinos y corriendo a alta velocidad por calle Pellegrini a la altura de la escuela N°2.
Se realizó el reclamo al área pertinente pero no recibimos respuestas, lo mismo no es del día de hoy solamente exigimos respuesta urgente del sector o los vecinos del barrio nos veremos obligados a tomar medidas propias, ya estamos cansados.
Vecino del Barrio las Palmeras
