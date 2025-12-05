Le robaron a un camionero que paró en Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada un camionero Qué pasó por Chacabuco sufrió un robo.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Alguien aprovechó que estaba detenido, abrió una puerta lateral, y se llevó mercadería que serían quesos o lácteos
El chofer había tenido transporte de cargas en inmediaciones de la rotonda de la espada rota en intersección de las rutas 7 y 30.
Sucedió alrededor de las 4 de la madrugada.
El conductor había parado a dormir en Chacabuco.
Ir al formulario de Mensajería Urbana
Al parecer los ladrones circulaban en un utilitario Kangoo color oscuro que se escapó en dirección a Carmen de Areco por la ruta 7.
Fue otro camionero el que advirtió el movimiento sospechoso de personas en torno al transporte de cargas y dio la alerta.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- Alerta sobre los estafadores que circulan por Chacabuco
- Comenzó a brindarse un nuevo servicio en el Hospital de Chacabuco
- Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco
- Video: Quejas por un motociclista molesto en un barrio de Chacabuco
- Acosador en el acceso a Chacabuco
- Tanque de agua dañado en Chacabuco
- Aquí se compran las entradas y sillas para el Baile del Egresado de Chacabuco
- Tránsito sanciona a los que van a contramano en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario