viernes, 5 de diciembre de 2025

Le robaron a un camionero que paró en Chacabuco

 

Ruta 7 Chacabuco

Madrugada.

Durante la madrugada un camionero Qué pasó por Chacabuco sufrió un robo. 



Alguien aprovechó que estaba detenido, abrió una puerta lateral, y se llevó mercadería que serían quesos o lácteos 

El chofer había tenido transporte de cargas en inmediaciones de la rotonda de la espada rota en intersección de las rutas 7 y 30.

Sucedió alrededor de las 4 de la madrugada. 

El conductor había parado a dormir en Chacabuco.


Chacabuco

Al parecer los ladrones circulaban en un utilitario Kangoo color oscuro que se escapó en dirección a Carmen de Areco por la ruta 7.

Fue otro camionero el que advirtió el movimiento sospechoso de personas en torno al transporte de cargas y dio la alerta.

