viernes, 5 de diciembre de 2025

"Para que no haya otro Ivy"

 


Pedido de familiares.

Esta tarde la familia de Aby Domínguez se concentró ante el Palacio Municipal para pedir  mejor trato en el Hospital Municipal de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

En una nota anterior fue publicado el petitorio elaborado por estos vecinos.

Hasta hicieron una bandera con la inscripción "marchemos todos juntos para que no haya otro Ivy".

