Mix: Nueva sede.de Envión - Viaje por el Código - Nuevos Comercios en la ciudad

Envión. Ayer se llevó a cabo una reunión en el CIC Los Pioneros junto a su coordinador, Ariel Cataldi, para delinear acciones conjuntas de cara a la apertura de la nueva sede del Programa Envión prevista para el año 2026.
Participaron del encuentro Laura Conde, coordinadora de Envión Chacabuco; la Lic. Gisella González; y la Trabajadora Social Sofía Gutiérrez.
Durante la reunión, además de avanzar en la planificación, las autoridades agradecieron el espacio y la permanente disposición para continuar trabajando de manera articulada en beneficio de las y los jóvenes de la comunidad.
Viaje. La arquitecta Patricia Sorichillo viajó a la ciudad de La Plata acompañada por el director de Industria, Alfredo Zuccotti, y la funcionaria Ana Cieri. Allí mantuvieron una reunión con la directora provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, arquitecta Carla Filippini, con el fin de avanzar en un convenio con el CFI para continuar el trabajo iniciado junto a la Comisión de Zonificación.
Durante el encuentro también se abordó una ordenanza vinculada a la zona industrial, iniciando las gestiones necesarias para avanzar en su desarrollo.
Participaron además Guido Sánchez y Javier Trezza, representantes de la consultora Quadrantte.
Habilitaciones. La oficina de HABILITACIONES de la Municipalidad de Chacabuco, informó que en el mes de noviembre se realizaron 10 nuevas habilitaciones y 3 regularizaciones de los siguientes rubros: - Heladería - Almacén de Comestibles - Consultorio Kinesiológico - Panadería - Fiambreria - Restaurant y Recreos - Venta de Lenceria - Verdulería y Fruteria - Troceo de Vacunos y Porcinos - Rotisería -
