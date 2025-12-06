sábado, 6 de diciembre de 2025

Principio de incendio en Chacabuco

 


Madrugada. Más datos.

Esta madrugada se registró un principio de incendio en un complejo de departamentos de la ciudad de Chacabuco. 



Dos dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar. También concurrió la Policía.

Se prendió fuego un lavarropas que estaba en un patio interno.

Ocurrió en 9 de julio entre Gutiérrez y Casasco.

El siniestro afectó un departamento está ubicado en el fondo de esta propiedad horizontal. 

En lugar reside una vecina de apellido Sastre Jacobs.

Hay 14 departamentos, según los vecinos. A la par hay cocheras.


