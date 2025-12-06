Principio de incendio en Chacabuco

Madrugada. Más datos.
Esta madrugada se registró un principio de incendio en un complejo de departamentos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dos dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar. También concurrió la Policía.
Se prendió fuego un lavarropas que estaba en un patio interno.
Ocurrió en 9 de julio entre Gutiérrez y Casasco.
El siniestro afectó un departamento está ubicado en el fondo de esta propiedad horizontal.
En lugar reside una vecina de apellido Sastre Jacobs.
Hay 14 departamentos, según los vecinos. A la par hay cocheras.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Todavía se habla de esto:
- Choque múltiple en Chacabuco
- Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación
- Nuevos Comercios en la ciudad
- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas
- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco
- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario