Choque múltiple en Chacabuco

Una persona hospitalizada.
Esta tarde se registra un choque en el que estuvieron involucrados tres automóviles.
Volver a Chacabuquero.
La conductora de una de rodado fue trasladada al hospital.
Dos de los vehículos estaban en movimiento y el tercero estacionado.
Los daños fueron graves.
Ocurrió en avellaneda entre máximo Gil y Andes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación
- Nuevos Comercios en la ciudad
- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas
- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco
- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- Alerta sobre los estafadores que circulan por Chacabuco
- Comenzó a brindarse un nuevo servicio en el Hospital de Chacabuco
- Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco
- Video: Quejas por un motociclista molesto en un barrio de Chacabuco
- Acosador en el acceso a Chacabuco
- Tanque de agua dañado en Chacabuco
- Aquí se compran las entradas y sillas para el Baile del Egresado de Chacabuco
- Tránsito sanciona a los que van a contramano en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario