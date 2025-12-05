viernes, 5 de diciembre de 2025

Choque múltiple en Chacabuco

 


Una persona hospitalizada.

Esta tarde se registra un choque en el que estuvieron involucrados tres automóviles. 



Volver a Chacabuquero.

La conductora de una de rodado fue trasladada al hospital. 

Dos de los vehículos estaban en movimiento y el tercero estacionado. 

Los daños fueron graves. 

Ocurrió en avellaneda entre máximo Gil y Andes.


