Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas

La Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer detalles del operativo de control de este jueves.
En Vieytes y Corrientes y en Urquiza y Córdoba se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
También se retuvieron 11 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
