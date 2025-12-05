viernes, 5 de diciembre de 2025

Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer detalles del operativo de control de este jueves.



En Vieytes y Corrientes y en Urquiza y Córdoba se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.

También se retuvieron 11 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


