Más datos sobre el violento choque con fuga en el centro de Chacabuco

Esta noche. Más datos.
Esta noche se registró un violento accidente en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Participaron dos autos. Uno de ellos VW Suran color gris se dio la fuga.
El otro rodado, un Ford Ka, que recibió el impacto en uno de los costados, terminó sobre la vereda.
Lo guiaba una vecina de apellido Fragale de 39 años.
Ocurrió en Zapiola y Primera Junta. Bajo una lluvia intermitente.
