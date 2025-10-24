"Necesito ubicar al dueño de la Suran gris que me chocó"

Nota pedida.
Anoche, en Primera Junta y Zapiola, una Suran color gris me chocó y se dio a la fuga !!!
Volver a Chacabuquero.
Por favor, si el dueño ve esto, acérquese o comuníquese conmigo así podemos arreglar todo por el seguro — mi auto quedó bastante dañado 😞.
Si alguien vio algo o conoce al dueño de esa Suran, me avisa 🙏. 2352 466505
¡Gracias a todos! 💪
Firma:
Lucía
Nota relacionada:
- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Demorado durante la tormenta de Chacabuco
- Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo
- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco
- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín
- Pide que limpien un lote de Chacabuco ante la aparición de serpientes
- Chacabuco ya tiene una calle llamada "Diego Maradona"
- Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco
- Choque con una persona trasladada al Hospital de Chacabuco
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- Concurso de precios para la venta de un camión en Chacabuco
- Los bomberos de Chacabuco corren de noche
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario