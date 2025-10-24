viernes, 24 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Juan

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - Juan Domingo Ventre. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Uspallata 48. Velatorio hasta 20.00.



Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Le robaron a un vecino 

- "Imposible llegar a este centro de Salud de Chacabuco" 

- "Necesito ubicar al dueño de la Suran gris que me chocó"

- Demorado durante la tormenta de Chacabuco

- Necrológicas I

- Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo

- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco

- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín 

- Pide que limpien un lote de Chacabuco ante la aparición de serpientes

- Chacabuco ya tiene una calle llamada "Diego Maradona"

- Necrológicas I

- Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco

- Choque con una persona trasladada al Hospital de Chacabuco

- Accidente en el mediodía de Chacabuco

- Concurso de precios para la venta de un camión en Chacabuco

- Los bomberos de Chacabuco corren de noche

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)