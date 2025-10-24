Le robaron a un vecino de Chacabuco

Esta mañana.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía de Chacabuco que sufrió un robo este viernes.
Alguien sustrajo de su casa una máquina para cortar pasto.
Ocurrió en inmediaciones de 177 y Balcarce.
