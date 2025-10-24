viernes, 24 de octubre de 2025

Le robaron a un vecino de Chacabuco

 

Esta mañana.

Un vecino puso en conocimiento de la Policía de Chacabuco que sufrió un robo este viernes. 

Alguien sustrajo de su casa una máquina para cortar pasto.

Ocurrió en inmediaciones de 177 y Balcarce.



Volver a Chacabuquero.

Heladería  Ipplis


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Chivilcoy 

- Necrológicas II

- "Imposible llegar a este centro de Salud de Chacabuco" 

- "Necesito ubicar al dueño de la Suran gris que me chocó"

- Necrológicas I

- Demorado durante la tormenta de Chacabuco

- Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo

- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco

- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín 

- Pide que limpien un lote de Chacabuco ante la aparición de serpientes

- Chacabuco ya tiene una calle llamada "Diego Maradona"

- Necrológicas I

- Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco

- Choque con una persona trasladada al Hospital de Chacabuco

- Accidente en el mediodía de Chacabuco

- Concurso de precios para la venta de un camión en Chacabuco

- Los bomberos de Chacabuco corren de noche

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)