viernes, 24 de octubre de 2025

Está vigente una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta 

Esta vigente una alerta meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Carnicería el corte perfecto Chacabuco
Carnicería El Corte Perfecto

Es por tormentas y amarillo. Se extiende a lo largo de la noche del viernes y la madrugada del sábado hasta las 6.00.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no lloverá a partir de la tarde del sábado.

La otra novedad es que a partir del lunes se daría una baja de las temperaturas que duraría varios días.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- La Senasa mandó a destruir árboles frutales secuestrados en Pergamino

- Necrológicas III

- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Chivilcoy

- Le robaron a un vecino 

- Necrológicas II

- "Imposible llegar a este centro de Salud de Chacabuco" 

- "Necesito ubicar al dueño de la Suran gris que me chocó"

- Demorado durante la tormenta de Chacabuco

- Necrológicas I

- Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo

- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco

- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín 

- Pide que limpien un lote de Chacabuco ante la aparición de serpientes

- Chacabuco ya tiene una calle llamada "Diego Maradona"

- Necrológicas I

- Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco

- Choque con una persona trasladada al Hospital de Chacabuco

- Accidente en el mediodía de Chacabuco

- Concurso de precios para la venta de un camión en Chacabuco

- Los bomberos de Chacabuco corren de noche

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco





on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)