sábado, 25 de octubre de 2025

Choque bajo la lluvia en Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito bajó la lluvia.



Participaron una moto y una camioneta Chevrolet y una moto Gillera.

El conductor de la moto fue trasladado al Hospital. Tendría 39 años.

Ocurrió en 9 de Julio y Mendoza.

