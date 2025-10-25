sábado, 25 de octubre de 2025

Queja por lo que ocurre en un barrio de Chacabuco

 


Queja de vecino.

Un vecino se comunicó con Chacabuquero para quejarse de lo que pasa en un barrio de Chacabuco.



Según mostró, transitan muchos camiones lo que daña la calle, por un lado.

Por otro, hay muchos residuos domiciliarios sin recoger.

Dijo que esto sucedía en La Plata desde Carlos Gardel en adelante.


