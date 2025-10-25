Conocido influencer vio un animal raro entre Chacabuco y Salto

Experiencia.
El influencer rural Germán Pinteño compartió en Instagram el avistamiento de un animal que no conocía, entre Chacabuco y Salto.
Volver a Chacabuquero.
Fue en la ruta 191 entre el jueves a la noche y la madrugada del viernes.
“Estaba lloviendo, venía con la luz baja despacio porque llovía -contó-. En un momento levanto la vista y veo que en el mismo sentido que iba manejando [había] un animal raro. Contó que se parecía a un perro lassie, color marrón pero tres veces más grande”
“No era puma, no tenía la cola larga y la cola era a la altura de las patas, peluda, pero peluda, suelta -agregó-. Como el perro ovejero, igual. No iba al galope, iba al trote por la banquina en el mismo sentido que yo. Justamente coincide con una tremenda tormenta que estaba pasando anoche por Salto. Llovió mucho aparte, 120 mm, así que les juro que lo vi con mis propios ojos”.
“Después, hablando con gente dicen que es un aguará guazú que anda mucho en el litoral -agregó-. Cuestión que es una especie que está en peligro de extinción. El que lo vea, por favor, que avise a los medios para que lo puedan rescatar. Es un animal nuevo en la zona. Me quedé sorprendido. Iba al trote como pancho por su casa”.
